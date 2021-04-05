У жителей Уфы в квартирах завелись блохи

Жители поселка Зубово объявили войну своей управляющей компании. По их словам, последние свои обязанности исполняют недобросовестно. Зимой на крышах лежит снег, тротуары и дороги – в сугробах, а летом в подвалах обитают блохи. Сотрудники ЖКХ не согласны с обвинениями, а уходить с улицы Парковой, которую они обслуживают, не намерены.
Пыль, говорят жители, доказательство того, что здесь редко бывают сотрудники УЖХ. Информация на доске объявлений давно не обновлялась и уже неактуальна. Убирают подъезды спустя рукава. Работы на придомовой территории также не ведутся. На крышах зимой лежит снег, тротуары – в сугробах, а на парковку невозможно заехать. Летом самостоятельно приходится бороться с живностью.
Управляющая компания – Уфимское ЖКХ – обслуживает шесть малоэтажек по улице Парковой. Договор с жителями заключен с 2014 года. Теперь же они хотят распрощаться с недобросовестными, по их мнению, коммунальщиками.
Оплата ресурсоснабжающей организации, поставляющей воду, ранее проходила через УЖХ. А теперь идет переход на прямые договоры с жителями. У управляющей компании возник долг перед ресурсниками почти в 2 миллиона рублей. Но жильцы утверждают, что плату вносят вовремя.
Чтобы сменить недобросовестных коммунальщиков, собственники должны собраться, запротоколировать и набрать более 50 процентов голосов. При этом подсчет идет не по количеству собственников, а по площади квартиры.
Жители Зубово пока не могут сменить коммунальщиков. Говорят, что необходимые документы им не предоставляются под разными предлогами. Но отступать они не собираются и намерены попрощаться с теми, кто не хочет лишний раз брать в руки лопату.