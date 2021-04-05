У жителей Уфы в квартирах завелись блохи

Жители поселка Зубово объявили войну своей управляющей компании. По их словам, последние свои обязанности исполняют недобросовестно. Зимой на крышах лежит снег, тротуары и дороги – в сугробах, а летом в подвалах обитают блохи. Сотрудники ЖКХ не согласны с обвинениями, а уходить с улицы Парковой, которую они обслуживают, не намерены.

Пыль, говорят жители, доказательство того, что здесь редко бывают сотрудники УЖХ. Информация на доске объявлений давно не обновлялась и уже неактуальна. Убирают подъезды спустя рукава. Работы на придомовой территории также не ведутся. На крышах зимой лежит снег, тротуары – в сугробах, а на парковку невозможно заехать. Летом самостоятельно приходится бороться с живностью.

Летом заводятся земляные блохи. И они кусают жителей. Мне не нравится работа нынешней управляющей компании. Я бы хотела, чтобы у нас была другая управляющая компания. Альбина Константинова, жительница п. Зубово

Управляющая компания – Уфимское ЖКХ – обслуживает шесть малоэтажек по улице Парковой. Договор с жителями заключен с 2014 года. Теперь же они хотят распрощаться с недобросовестными, по их мнению, коммунальщиками.

Управляющая компания утверждает, что они выполняют все работы. Называют разные даты. Директор говорит, это было определенного числа, диспетчер говорит про другое число. Но по факту акт работы нам никто не может предоставить. Мы подозреваем, что их нет. Ольга Громова, жительница п. Зубово

Оплата ресурсоснабжающей организации, поставляющей воду, ранее проходила через УЖХ. А теперь идет переход на прямые договоры с жителями. У управляющей компании возник долг перед ресурсниками почти в 2 миллиона рублей. Но жильцы утверждают, что плату вносят вовремя.

Много собственников, которые не передают показания. Многие ставят магнит, наверное, точно не скажем. Есть очень большие должники, которые должны в размере 300 тысяч, которые не платят и не собираются. Айгуль Сулейманова, представитель управляющей компании

Чтобы сменить недобросовестных коммунальщиков, собственники должны собраться, запротоколировать и набрать более 50 процентов голосов. При этом подсчет идет не по количеству собственников, а по площади квартиры.

Право на расторжение договора в многоквартирном доме в одностороннем порядке принадлежит собственникам помещений. Основанием является невыполнение условий договора. Решение принимается на общем собрании собственников. Ильдар Хамзин, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан