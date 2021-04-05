В Уфе стартовал чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Столица республики снова принимает престижные всероссийские соревнования. В Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой сегодня стартовал чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Уфа все чаще проводит важные и статусные спортивные соревнования. На этот раз столица Башкортостана стала местом, где ведется борьба за путевки на Паралимпийские игры. За медали чемпионата страны сражаются пловцы из 40 регионов.

Даже вот в этом показателе мы поставили рекорд. За все время проведения чемпионатов России не было столько участников. Это 40 субъектов, более 350 спортсменов. Конечно, нам отрадно, что в целом такой интерес к плаванию по России. Андрей Строкин, генеральный секретарь паралимпийского комитета России

Соревнования в Уфе являются отборочными на целую серию турниров. По их итогам будет сформирован состав сборной команды России на чемпионат Европы. В середине мая он пройдет в Португалии. Кроме того, это Паралимпийские игры и этапы Кубка мира.

Недаром в этих соревнованиях принимают участие 23 заслуженных мастера спорта и 22 мастера спорта международного класса. Весь цвет страны находится здесь. Юрий Назаренко, главный тренер паралимпийской сборной России по плаванию

Достаточно сказать, что в Уфе выйдут на старт такие спортсмены как Игорь Плотников – двукратный паралимпийский чемпион. Или триумфатор игр в Лондоне Денис Тарасов. Этот список можно продолжать и дальше. Одной из победительниц первого дня чемпионата страны стала Олеся Губарева из Саратова.

Эта медаль значит, что нужно работать дальше и не останавливаться. Мы очень долго трудились и готовились к этим соревнованиям. В связи с коронавирусом мы многое пропустили. Олеся Губарева, чемпионка России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата