В Уфе стартовал чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Столица республики снова принимает престижные всероссийские соревнования. В Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой сегодня стартовал чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Уфа все чаще проводит важные и статусные спортивные соревнования. На этот раз столица Башкортостана стала местом, где ведется борьба за путевки на Паралимпийские игры. За медали чемпионата страны сражаются пловцы из 40 регионов.
Соревнования в Уфе являются отборочными на целую серию турниров. По их итогам будет сформирован состав сборной команды России на чемпионат Европы. В середине мая он пройдет в Португалии. Кроме того, это Паралимпийские игры и этапы Кубка мира.
Достаточно сказать, что в Уфе выйдут на старт такие спортсмены как Игорь Плотников – двукратный паралимпийский чемпион. Или триумфатор игр в Лондоне Денис Тарасов. Этот список можно продолжать и дальше. Одной из победительниц первого дня чемпионата страны стала Олеся Губарева из Саратова.
Соревнования продлятся до 10 апреля. Плавание является вторым видом спорта по количеству медалей на предстоящих Паралимпийских играх в Токио. Всего будет разыграно 540 комплектов медалей, из которых у пловцов 146.