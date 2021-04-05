Благодаря системе «Инцидент» в Уфе очистили от снега детскую площадку

В сообщении говорилось о том, что на большой детской площадке в парке 50-летия Октября очень небезопасно играть, там много снега и наледи. Мы приняли обращение в работу и связалась с коммунальными службами района. На следующий день дети могли играть на очищенной, безопасной площадке.

Ильяс Сагитов, сотрудник рабочей группы при Администрации главы Республики Башкортостан по обращению жителей в социальных сетях