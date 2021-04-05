Благодаря системе «Инцидент» в Уфе очистили от снега детскую площадку

Современная детская игровая площадка в сквере имени
50-летия Победы – одна из самых больших в городе. Открылась она относительно
недавно, но уже стала любимым местом отдыха для жителей как ближайших домов,
так и отдалённых районов столицы.
Во-первых,
мы тут недалеко живем, это в шаговой доступности. Во-вторых, тут очень много
аттракционов для детей.Резеда Муратова, жительница г. Уфы
От количества малых архитектурных форм глаза
действительно разбегаются, особенно у ребенка. Горки, качели для разных возрастных
групп, карусели, паутины. Но выйти поиграть на площадку дети смогли буквально
на днях. Мешали сугробы. С просьбой расчистить территорию родители обратились к
Главе Башкортостана Радию Хабирову через социальные сети.
В сообщении говорилось о том, что на большой детской площадке в парке 50-летия Октября очень небезопасно играть, там много снега и наледи. Мы приняли обращение в работу и связалась с коммунальными службами района. На следующий день дети могли играть на очищенной, безопасной площадке. Ильяс Сагитов, сотрудник рабочей группы при Администрации главы Республики Башкортостан по обращению жителей в социальных сетях
Кроме детской площадки сотрудники «Горзеленхоза», за которыми закреплена данная территория, почистили от снега и зону воркаута, которая тоже не пустует. А на качелях можно встретить как постоянных посетителей сквера, так и новичков.
После
зимы мы пришли сюда первый раз, потому что до этого погодные условия не сильно
позволяли. До зимы мы тут тоже не были, потому что ходить начали поздней
осенью. Для ребенка такого возраста площадка замечательная. Вот таких качелей,
например, у нас во дворе нет.Марина, жительница г. Уфы
Мы
гуляем тут полтора года примерно. Зимой, конечно, не так часто были. Мы никогда
не видели тут грязи, бумажек. Здесь комфортно гулять, детям здесь безопасно.
Площадка хорошая. Ходим сюда ради этих качелей.Серафима Павлова, жительница г. Уфы
О своей проблеме или просьбе может сообщить любой
житель республики. Для этого нужно в произвольной форме описать ситуацию и
прикрепить фотографии на официальных страницах Главы Башкортостана, либо вашего
города/района. Каждый комментарий отслеживается и отрабатывается
индивидуально.
В системе мы его принимаем, обрабатываем.
Смотрим, кто курирует этот вопрос. И уже по территориальности или по форме
работы перенаправляем к исполнителю. Он выполняет работу необходимую, решает
вопрос. После мы готовим заявителю полный, понятный и развернутый ответ о том,
какая работа была проведена, какие нюансы могут быть. В общем, так работать
очень удобно. Жители могут оставлять свою оценку о проделанной работе. Кристина Идрисова, сотрудник сектора по обеспечению реализации приоритетных программ Управления ЖКХ и строительства администрации Советского района
В данном случае родители оценили уборку на
территории детской игровой площадки на отлично.