В Уфе продолжают искать 58-летнего Олега Калачева

В Уфе ведутся поиски без вести пропавшего 58-летнего Олега Калачева. Мужчина пропал в минувшую среду, 31 марта.

Приметы: кареглазый, волосы седые, обычное телосложение, рост около 175 см. Он был одет в клетчатую рубашку, джинсы синего цвета, темно-синюю куртку, серую шапку и коричневые ботинки.

В поисках Олега Калачева принимают участие местные добровольцы поисково-спасательного отряда. Обладающих какой-либо информацией волонтеры просят позвонить по телефонам: 8 (917) 808 68 08, 8 (800) 700 54 52 или 02.