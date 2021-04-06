В Уфе в ДТП пострадали две девушки и парень

Накануне в Уфе произошло серьезное ДТП - водитель автомобиля Lada Largus не справился с рулевым управлением и съехал с дороги. Подробности произошедшего рассказали в столичной ГИБДД.

Авария произошла около полуночи на улице Пархоменко. За рулем легковушки находился 21-летний житель Чишминского района Башкирии.

В результате ДТП 21-летний парень и две девушки, 18 и 19 лет, получили различные травмы. Им потребовалась медицинская помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.