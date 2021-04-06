Интернет-мошенники обманули жителя Башкирии на 300 тысяч рублей

40-летний житель Нефтекамска стал жертвой интернет-мошенников. Обманным путем злоумышленники похитили у него 300 тысяч рублей. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
Мужчина рассказал, что с целью вложить деньги для покупки цифровых денежных средств скачал некое приложение. Он написал менеджеру, который в ходе переписки отметил, что для покупки активов необходимо перевести 300 тысяч рублей на продиктованный счет.
Мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.