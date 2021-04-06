В Уфе почти три недели ищут 16-летнюю Мадину Хакимову

В башкирской столице продолжают искать пропавшую без вести 16-летнюю Мадину Хакимову. Местонахождение подростка остается неизвестным на протяжении трех недель.
Приметы: темные длинные волосы. на вид около 16-17 лет, телосложение плотное, рост около 160-165 см. В день пропажи девочка была одета в темные джинсы, куртку черного цвета и кроссовки.
Поисками пропавшего без вести подростка занимаются сотрудники МВД. Обладающих какой-либо информацией полицейские просят позвонить по телефонам: 8 (937) 839 93 00, 8 (917) 766 26 13 или 02.
Фото: пресс-служба МВД Башкирии