В Уфе почти три недели ищут 16-летнюю Мадину Хакимову

В башкирской столице продолжают искать пропавшую без вести 16-летнюю Мадину Хакимову. Местонахождение подростка остается неизвестным на протяжении трех недель.

Приметы: темные длинные волосы. на вид около 16-17 лет, телосложение плотное, рост около 160-165 см. В день пропажи девочка была одета в темные джинсы, куртку черного цвета и кроссовки.