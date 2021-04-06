Угрожала убийством: жительница Башкирии ударила своего мужа ножом

Накануне в селе Калтасы Калтасинского района Башкирии произошел вопиющий случай - женщина ударила ножом своего супруга и угрожала ему убийством. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе регионального МВД.

В скором времени стражи порядка задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 61-летняя женщина. Известно, что конфликт произошел в ходе застолья при распитии спиртных напитков.