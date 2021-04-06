В Башкирии планируют запустить Западный и Восточный экспрессы

Сейчас мы уже начали совместную работу по организации еще двух экспрессов – Западный и Восточный экспрессы. Западный – это Приютово, ходить там будет уже «Ласточка». Совершенно другой комфорт и совершенно другой уровень. Восточный экспресс – до Белорецка. Тоже будет ходить «Ласточка». Это комфорт, конечно, и временной лаг.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан