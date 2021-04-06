В Башкирии планируют запустить Западный и Восточный экспрессы

В Башкортостане планируют запустить два экспресса: Западный – от Уфы до Приютово и Восточный – от Уфы до Белорецка. Об этом заявил Глава республики Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве, когда комментировал старт экспресса на юг региона.
Последний открыли в минувшие выходные. Как сообщали на Куйбышевской железной дороге, скоростной поезд «Орлан» по маршруту Уфа – Кумертау позволит жителям республики добираться до Кумертау за 3 часа 50 минут, а не за 6 часов 50 минут, как было раньше. Новый состав может разгоняться до 120 км/ч. Стороны решили расширить сотрудничество.
Глава Башкортостана поручил проработать вопрос о создании уфимского железнодорожного кольца. Технико-экономическое обоснование проекта уже создано. Предполагается курсирование электричек вокруг Уфы. Проезд будет оплачиваться картой «Алга».