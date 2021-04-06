В Уфе иномарка сбила пенсионерку

Накануне, 5 апреля, в Уфе произошла серьёзная авария. На улице Интернациональной сбили пенсионерку.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, 71-летняя женщина пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на неё наехала «Фиат Альбеа».
Женщина получила тяжкие травмы и была госпитализирована. Водитель иномарки отказался от медицинского освидетельствования. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.
Оказалось, что ответственная организация допустила нарушения при установки знаков и дублирующей разметки на данном участке дороги.
Фото: ГИБДД РБ.