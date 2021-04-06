Президент России поручил обеспечить фермеров доступными кредитами

Накануне, 5 апреля, Президент России провёл рабочую встречу с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Были рассмотрены актуальные вопросы фермеров страны.

Также были подведены итоги работы Министерства сельского хозяйства за 2020 год. При этом министр очертил основные направления дальнейшего развития данной отрасли. Дмитрий Патрушев обсудил с Президентом поддержку фермерства.

В том числе, Владимир Путин поручил сделать кредиты для фермеров доступнее. Сейчас, по словам Президента, они сталкиваются с большим количеством бюрократии.

Нужно, чтобы и кредиты стали доступными для них. Там столько бюрократии, что не добраться. Владимир Путин