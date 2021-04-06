Село Татышлинского района попало в число финалистов конкурса «Трезвое село»

Село Шулганово в Татышлинском районе стало финалистом конкурса «Трезвое село». Оно попало в топ-12 лучших участников по республике. В поселении молодежь и взрослые активно занимаются как творчеством, так и физкультурой.

На выигранную сумму жители планируют построить спортивную площадку и приобрести автобус. Места участникам распределят по итогам интернет-голосования. Победители получат по 5 млн рублей, занявшие вторые места – по 3 млн рублей, за третьи – по 2. Большая конкуренция была уже на муниципальном уровне – на первом этапе участвовало более 2000 сел и деревень.