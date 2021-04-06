Под Уфой талые воды добрались до первых домов

Таяние снега приводит к подтоплению частных домов и участков. Так, в селе Карпово и деревне Елкибаево талые воды добрались до первых жилых домов.

Об этом сообщили сами местные жители накануне, 5 апреля, в «Систему-112». На место инцидента в срочном порядке прибыли экстренные службы.

От эвакуации сельчане отказались, поэтому началась откачка талых вод. У жильцов есть запасы питьевой воды, продуктов, также в порядке электроснабжение и связь.

Откачкой воды занимались 5 единиц техники и 8 человек личного состава. Работы велись всю ночь и продолжились сегодня утром.