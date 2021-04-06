В Уфе подросток на самокате попал под колёса иномарки

Накануне, 5 апреля, вечером, в Уфе произошла авария с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.

Фото №1 - В Уфе подросток на самокате попал под колёса иномарки

Инцидент зафиксирован у дома №298 по улице Ахметова. 36-летний мужчина двигался за рулём «Хёндай Тусон», но в какой-то момент допустил наезд на 12-летнего мальчика. Подросток передвигался на самокате по тротуару вдоль улицы.

Ребёнок получил травму ноги – ему потребовалась помощь врачей. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой с родителями.

Сотрудники правоохранительных органов выявили отсутствие на тротуаре пешеходных ограждений перильного типа.

За нарушение требования ГОСТа в содержании автодороги был составлен акт выявленных недостатков и направлен балансодержателю дороги для его устранения. По факту ДТП начато разбирательство.

пресс-служба ГИБДД РБ

Фото: ГИБДД РБ. 

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