В Уфе подросток на самокате попал под колёса иномарки

Накануне, 5 апреля, вечером, в Уфе произошла авария с участием несовершеннолетнего . Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.

Инцидент зафиксирован у дома №298 по улице Ахметова. 36-летний мужчина двигался за рулём «Хёндай Тусон», но в какой-то момент допустил наезд на 12-летнего мальчика. Подросток передвигался на самокате по тротуару вдоль улицы.