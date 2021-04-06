Мэрия Уфы рассказала о новых правилах сдачи ЕГЭ

Порядок сдачи Единого государственного экзамена в 2021 году изменился. Подробности рассказала мэрия Уфы.

Так, теперь от экзамена полностью освобождаются выпускники, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году. Им будет достаточно сдать лишь контрольную по математике и русскому языку.

Также для выпускников в 2021 году отменен базовый уровень при сдаче экзамена по математике. Теперь его можно сдавать по выбору.