Мэрия Уфы рассказала о новых правилах сдачи ЕГЭ

Порядок сдачи Единого государственного экзамена в 2021 году изменился. Подробности рассказала мэрия Уфы.
Так, теперь от экзамена полностью освобождаются выпускники, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году. Им будет достаточно сдать лишь контрольную по математике и русскому языку.
Также для выпускников в 2021 году отменен базовый уровень при сдаче экзамена по математике. Теперь его можно сдавать по выбору.
Предварительные сроки проведения ЕГЭ – с 31 мая по 25 июня. Резервные даты – с 28 июня по 2 июля, а для пропустивших экзамен по уважительной причине – с 12 по 15 июля.