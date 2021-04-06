Участники экспедиции «Россия-2021» преодолели 2021 километр пути

2021 километр позади. Участники патриотической велоэкспедиции «Россия-2021» преодолели символическое число на маршруте при переходе границы между Ростовской и Воронежской областями.
Члены команды доехали до рабочего поселка Прохоровка. В годы войны там прошли ожесточенные танковые бои. Участники сфотографировались на фоне легендарного танка Т-34.
Следующая точка на маршруте – Белгородская область. По словам членов группы, дорога нелёгкая. Им помогает медик экспедиции, житель Южно-Сахалинска Александр Коновалов.