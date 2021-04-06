В Башкирии избрали нового председателя удмуртского культурного центра

В Татышлинском районе прошел съезд представителей этого народа. Его участники приняли новую резолюцию и устав Национального центра удмуртов Башкортостана. На съезде также обсудили планы по возрождению и сохранению культуры финно-угорского народа на ближайшие пять лет.

Он вложил в дело свою душу и здоровье. Ринат Галямшин стал первым председателем Национально-культурного центра удмуртов Башкортостана. Но осенью прошлого года его не стало. Мужчина отдал работе всю свою жизнь.

Под руководством Галямшина центр организовал множество мероприятий, которые стали уже традиционными. Это – детские фестивали, творческие конкурсы, олимпийские игры. Центр также издает газету на удмурстком языке «Ошмес» и проводит республиканский съезд удмуртов. Он проходит раз в пять лет. В этот раз встреча прошла в месте, где базируется центр – селе Верхние Татышлы. По словам гостей из Удмуртии, именно в этом районе России представители финно-угорского народа сохранили всю этническую самобытность.

На съезде традиционно принимается новый устав и резолюция национального центра удмуртов. Также избирается новый председатель. На этот раз им стал Людвиг Зидымаков, директор школы села Нижнебалтачево Татышлинского района.