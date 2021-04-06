В Башкирии кровельщик, упавший с 4 этажа, был пьян

Установлено, что причинами несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ (в частности, в технологической карте не указаны места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте, отсутствовал контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты); недостатки в организации и подготовке работников по охране труда (не проведение целевого инструктажа по охране труда при выполнении особо опасных работ), а также нарушение сотрудником дисциплины труда (нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения).

пресс-служба Гострудинспекции РБ