В Башкирии кровельщик, упавший с 4 этажа, был пьян

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая. В Уфе с 4 этажа упал 29-летний кровельщик. Парень разбился насмерть.
Несчастный случай произошёл 17 февраля. Рабочий очищал снег на крыше дома №36 по улице Мира в Уфе. Чтобы попасть на крышу, кровельщик воспользовался окном. Однако, когда работы были завершены, мужчина полез обратно, но отцепил карабин страховочного стропа слишком рано. Парень упал с высоты 13 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Медэкспертиза показала наличие 2,72 промилле алкоголя в крови рабочего. Ведомство выяснило, что причиной инцидента стала неудовлетворительная организация производства труда.
Работодатель был привлечён к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 650 тысяч рублей.