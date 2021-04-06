В Башкирии кровельщик, упавший с 4 этажа, был пьян

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая. В Уфе с 4 этажа упал 29-летний кровельщик. Парень разбился насмерть.

Фото №1 - В Башкирии кровельщик, упавший с 4 этажа, был пьян

Несчастный случай произошёл 17 февраля. Рабочий очищал снег на крыше дома №36 по улице Мира в Уфе. Чтобы попасть на крышу, кровельщик воспользовался окном. Однако, когда работы были завершены, мужчина полез обратно, но отцепил карабин страховочного стропа слишком рано. Парень упал с высоты 13 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Медэкспертиза показала наличие 2,72 промилле алкоголя в крови рабочего. Ведомство выяснило, что причиной инцидента стала неудовлетворительная организация производства труда.

Установлено, что причинами несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ (в частности, в технологической карте не указаны места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте, отсутствовал контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты); недостатки в организации и подготовке работников по охране труда (не проведение целевого инструктажа по охране труда при выполнении особо опасных работ), а также нарушение сотрудником дисциплины труда (нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения).

пресс-служба Гострудинспекции РБ 

Работодатель был привлечён к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 650 тысяч рублей.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти