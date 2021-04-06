Житель Башкирии устроил наркопритон в собственной квартире

Часть 1 статьи 232 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового, а санкция части 1 статьи 228 УК РФ предусматривает штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

пресс-служба МВД по РБ