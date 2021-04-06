В Башкирии за время пандемии скончались 380 ковид-пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за развитием эпидемиологической ситуации в каждом регионе России.

Так, в Башкирии за последние сутки было зарегистрировано ещё 104 человека с коронавирусом. За всё время пандемии выявлено уже 32 985 человек с подтверждённым COVID-19.

С выздоровлением за всё время было выписано уже 28 510 человек. Этот показатель за сутки увеличился на 151 пациента.