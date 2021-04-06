В Башкирии ужесточили наказание женщине, которая зарезала мужа

Прокуратура Башкирии добилась ужесточения наказания 30-летней женщине. Она зарезала собственного мужа.

Инцидент произошёл в мае 2020 года. Супруги поссорили на берегу водоёма в Нуримановском районе, где отдыхали вместе. После возвращения домой конфликт продолжился. Будучи сильно пьяной, женщина нанесла несколько ударов ножом своему возлюбленному. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Женщина поучила наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка. Однако гособвинитель не согласился с решением суда, сославшись на то, что женщине не угрожала опасность в момент ссоры.