В Башкирии снижается количество пациентов с ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
Показатель заболеваемости значительно снизился по сравнению с прошлой неделей. Теперь он ниже эпидемиологического порога на 17,7%. С диагнозом ОРВИ насчитали 20 233 человек. За последнюю неделю этот показатель снизился по сравнению в прошлой на 19,22%.
Большая часто заболевавших – дети до 17 лет. За последние семь суток доля положительных находок заболеваемости составила 13% от 230 исследуемых человек.