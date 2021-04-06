В Башкирии снижается количество пациентов с ОРВИ

В Башкирии снижается количество пациентов с ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Фото №1 - В Башкирии снижается количество пациентов с ОРВИ

Показатель заболеваемости значительно снизился по сравнению с прошлой неделей. Теперь он ниже эпидемиологического порога на 17,7%. С диагнозом ОРВИ насчитали 20 233 человек. За последнюю неделю этот показатель снизился по сравнению в прошлой на 19,22%.

Большая часто заболевавших – дети до 17 лет. За последние семь суток доля положительных находок заболеваемости составила 13% от 230 исследуемых человек.

В пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы, риновирусы и метапневмовирус.

пресс-служба Роспотребнадзора 
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