В Башкирии снижается количество пациентов с ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости значительно снизился по сравнению с прошлой неделей. Теперь он ниже эпидемиологического порога на 17,7%. С диагнозом ОРВИ насчитали 20 233 человек. За последнюю неделю этот показатель снизился по сравнению в прошлой на 19,22%.