Андрей Назаров призвал чиновников личным примером показать важность вакцинации

В этом году все школы Башкортостана подключат к интернету. Об этом заявил премьер-министр Андрей Назаров на заседании президиума правительства республики. Он подчеркнул, что острая потребность подключения социальных учреждений к Сети обозначилась в прошлом году, когда весь мир столкнулся с пандемией и учащиеся перешли на удаленную учебу. По словам заместителя премьер-министра правительства Башкортостана Азата Бадранова, в 2021 году к высокоскоростному интернету подключат 316 оставшихся школ.
Андрей Назаров также призвал коллег на личном примере показывать, как идет вакцинация от коронавируса. Премьер-министр рассказал и о своем опыте.
Правительство Башкортостана окажет помощь аграриям. По словам вице-премьера - министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, в текущем году посевная площадь составит 3 млн. га, что на 1% больше к уровню прошлого. В хозяйствах республики завершена подготовка почвообрабатывающих и посевных машин.