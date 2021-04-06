Андрей Назаров призвал чиновников личным примером показать важность вакцинации

В этом году все школы Башкортостана подключат к интернету. Об этом заявил премьер-министр Андрей Назаров на заседании президиума правительства республики. Он подчеркнул, что острая потребность подключения социальных учреждений к Сети обозначилась в прошлом году, когда весь мир столкнулся с пандемией и учащиеся перешли на удаленную учебу. По словам заместителя премьер-министра правительства Башкортостана Азата Бадранова, в 2021 году к высокоскоростному интернету подключат 316 оставшихся школ.