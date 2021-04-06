В Уфе молодой водитель напал с битой на машину такси

Как сообщают очевидцы, конфликт между автовладельцами возник из-за небольшого проезда у дома №16/1 по улице Хадии Давлетшиной. Водитель такси пытался припарковаться в «карман», для этого ему потребовалось выехать на несколько метров. Но водитель иномарки решил, что таксист обязан уступить дорогу именно ему.