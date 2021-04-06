В Уфе ликвидируют последствия первых подтоплений. В поселке Елкибаево под талой водой оказался участок по улице Алых Роз и дом, находящийся в низине. В нем проживают два человека, которые от эвакуации отказались, сообщили в МЧС.
Спасатели рассказали, что откачка воды производилась на протяжении трех дней. Сейчас на месте работает дизельная насосная станция Управления гражданской защиты города.
Под водой оказались несколько улиц, у кого-то из жителей полностью подтопило земельные участки и гаражи. Спасатели откачивали воду всю ночь. Однако проблема в том, что населенный пункт расположен в низине, отчего талые воды разливаются по деревне.