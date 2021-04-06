В Уфе ликвидируют последствия первых подтоплений

В Уфе ликвидируют последствия первых подтоплений. В поселке Елкибаево под талой водой оказался участок по улице Алых Роз и дом, находящийся в низине. В нем проживают два человека, которые от эвакуации отказались, сообщили в МЧС.

Спасатели рассказали, что откачка воды производилась на протяжении трех дней. Сейчас на месте работает дизельная насосная станция Управления гражданской защиты города.

Эвакуировать людей не пришлось, потому что наши действия помогли воду эту отвести. В данный момент воды в доме нет.

Альберт Юмагулов, начальник Управления гражданской защиты по Калининскому району г. Уфы

Под водой оказались несколько улиц, у кого-то из жителей полностью подтопило земельные участки и гаражи. Спасатели откачивали воду всю ночь. Однако проблема в том, что населенный пункт расположен в низине, отчего талые воды разливаются по деревне.

Фото №1 - В Уфе ликвидируют последствия первых подтоплений

В этом году совсем что-то все плохо, затопило все вокруг. В нашем переулке участок напротив нас – весь в воде. Я не представляю, как люди там будут строиться. Огромное озеро.

Александра Маркелова, жительница с. Елкибаево
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