Жителей Башкирии предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

МЧС Башкирии вновь опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий.
Так, 7 апреля в отдельных районах республики ожидается гололёд и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 м/с. На проводах и ветках деревьев прогнозируется отложение мокрого снега.
На автодорогах ухудшится видимость до 500-1000 метров. Местами республику окутает туман.
Температура воздуха ночью составит +2,-3°С, а днём поднимется до +4,+9°С.
МЧС Башкирии предупреждает: при сильном ветре (13,9-17,1 м/с) качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра, говорить на ветру сложно. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, транспарант-перетяжкки на самостоятельных опорах, светодиодные панно. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автомагистрали.