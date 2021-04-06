Житель Уфы взыскал с мэрии 300 тысяч рублей за яму на дороге

Житель Уфы подал в суд на мэрию города за яму на дороге и сумел взыскать с администрации 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии.
Водитель на «Мерседесе-Бенц» наехал на двухметровую яму у дома №57/1 по улице Свободы. Машине был причинен ущерб, который частная компания оценила в 610 тысяч рублей. Тогда уфимец подал иск в районный суд по отношению к МБУ «Служба по благоустройству Орджоникидзевского района» Уфы, потребовав оплатить ремонт авто.
Проведя собственную проверку, администрация отметила, что из-за износа автомобиля ремонт оценивается в 304 тысячи рублей. При этом представитель мэрии не нашёл связи между ямой и поломкой машины, отметив, что автовладелец был в состоянии объехать дыру в дороге.
Однако Верховный суд оставил решение Орджоникидзевского районного суда в пользу уфимца и наказал не только возместить ущерб, но и оградить опасную яму и установить предупреждающие знаки. Также МБУ должно выплатить мужчине 5 тысяч рублей за расходы на экспертизу, 8 тысяч рублей за расходы на представителя в суде и 6 тысяч за оплату госпошлины.