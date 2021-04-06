Житель Уфы взыскал с мэрии 300 тысяч рублей за яму на дороге

Однако Верховный суд оставил решение Орджоникидзевского районного суда в пользу уфимца и наказал не только возместить ущерб, но и оградить опасную яму и установить предупреждающие знаки. Также МБУ должно выплатить мужчине 5 тысяч рублей за расходы на экспертизу, 8 тысяч рублей за расходы на представителя в суде и 6 тысяч за оплату госпошлины.