В Уфе пропал без вести 68-летний пенсионер с потерей памяти

В столице Башкирии пропал без вести 68-летний Марат Саетгалеев. Вчера, 5 апреля, пенсионер ушел в неизвестном направлении и не вернулся. Он страдает потерей памяти, поэтому важно найти его как можно быстрее.

Приметы: седые волосы, карие глаза, телосложение обычное, рост около 176 см. Мужчина был одет в бежевый свитер с оранжевыми полосками, трико серого цвета, черную куртку, черные ботинки и шарф. На голове у него была шапка-ушанка со светло-коричневым мехом.