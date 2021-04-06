Первые подтопления: как в Башкирии борются с талыми водами

В республике зафиксированы первые случаи подтопления населенных пунктов. Правда, не из-за паводка, а из-за талых вод. В Ишимбайском районе пострадали несколько дворов села Сайраново, а под Уфой спасатели в усиленном режиме откачивали воду с улиц деревень Елкибаево и Карпово. Там грунтовые дороги превратились в непроходимые болота. В одном из подтопленных домов экстренным службам пришлось дежурить 3 дня, чтобы постоянно отводить прибывающую воду.

Практически картина маслом. Только вместо лодки заглохшая от воды отечественная легковушка, а приплыли водитель с пассажиром на незатопленный участок улицы. Буквально за несколько часов на дорогах образовались реки и озера.

Село Елкибаево затапливает ежегодно и, как правило, до вскрытия основных рек. Ни одного водоема вблизи населенного пункта нет, а причиной половодья являются талые воды, которые во время оттепели уходят внутрь деревни.

Гузель Хазимарданова вместе с супругом отделались, что называется, малой кровью – затопило гараж. Это пока их единственная хозяйственная постройка. Однако на участке они начали возводить дом, фундамент которого оказался под водой. И теперь семья в недоумении: как строиться дальше?

Это все наши расходы. Дорогу сами делали по ППМИ. Водоотведение нам посчитали, на 500 тысяч выходит. Мы сами это не потянем. Гузель Хазимарданова

Большинство участков выдавались многодетным семьям в рамках соцпрограммы. При этом об инфраструктуре чиновники позаботиться не успели. В населенном пункте нет ни асфальта, ни системы стока воды.

Мы готовы были к трудностям, но чтобы к таким… И с каждым разом все хуже и хуже. Озеро подступает. Я боюсь проснуться, а ноги в воде. Марина Герасимова

Несколько дней в деревне дежурят спасатели, которые периодически откачивают образовавшиеся озера. На одном из участков вода зашла в дом. Однако хозяева покидать свое жилище не стали.

Эвакуировать людей не пришлось, потому что наши действия помогли воду эту отвести, и в данный момент воды в доме нет. Альберт Юмагулов, начальник Управления гражданской защиты по Калининскому району г. Уфы

Талые воды стали причиной подтопления и в деревне Сайраново Ишимбайского района. Проблема, как говорят жители, ежегодная. Вдобавок в селе забились пропускные трубы, что усугубило ситуацию. Для прохода талых вод спасатели расширили специальные канавы.

Подтапливает талыми водами. Снега было много, резкое потепление. Рустам Валиев, глава Сайрановского сельсовета