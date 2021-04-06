Первые подтопления: как в Башкирии борются с талыми водами

В республике зафиксированы первые случаи подтопления населенных пунктов. Правда, не из-за паводка, а из-за талых вод. В Ишимбайском районе пострадали несколько дворов села Сайраново, а под Уфой спасатели в усиленном режиме откачивали воду с улиц деревень Елкибаево и Карпово. Там грунтовые дороги превратились в непроходимые болота. В одном из подтопленных домов экстренным службам пришлось дежурить 3 дня, чтобы постоянно отводить прибывающую воду.
Практически картина маслом. Только вместо лодки заглохшая от воды отечественная легковушка, а приплыли водитель с пассажиром на незатопленный участок улицы. Буквально за несколько часов на дорогах образовались реки и озера.
Село Елкибаево затапливает ежегодно и, как правило, до вскрытия основных рек. Ни одного водоема вблизи населенного пункта нет, а причиной половодья являются талые воды, которые во время оттепели уходят внутрь деревни.
Гузель Хазимарданова вместе с супругом отделались, что называется, малой кровью – затопило гараж. Это пока их единственная хозяйственная постройка. Однако на участке они начали возводить дом, фундамент которого оказался под водой. И теперь семья в недоумении: как строиться дальше?
Большинство участков выдавались многодетным семьям в рамках соцпрограммы. При этом об инфраструктуре чиновники позаботиться не успели. В населенном пункте нет ни асфальта, ни системы стока воды.
Несколько дней в деревне дежурят спасатели, которые периодически откачивают образовавшиеся озера. На одном из участков вода зашла в дом. Однако хозяева покидать свое жилище не стали.
Талые воды стали причиной подтопления и в деревне Сайраново Ишимбайского района. Проблема, как говорят жители, ежегодная. Вдобавок в селе забились пропускные трубы, что усугубило ситуацию. Для прохода талых вод спасатели расширили специальные канавы.
На сегодняшний день через систему 112 поступило свыше 400 сообщений о подтоплениях придомовых территорий. По данным МЧС, в большинстве случаев причиной стали засоры водопропускных труб и стоков. Тем временем начинается вскрытие рек, в случае максимального подъема которых в зоне подтопления могут оказаться до 230 населённых пунктов. Однако, по данным метеорологов, уровни большинства водных артерий останутся в пределах нормы.