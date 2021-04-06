В Башкирии возведут комплекс по сжижению природного газа

Радий Хабиров подчеркнул высокую потребность отраслей экономики в экологичном топливе и обозначил ключевые задачи совместной работы на ближайшую перспективу. К строительству первой очереди комплекса планируют приступить в 2021 году. Общий объём инвестиций составит 1,9 млрд рублей. Сжиженный природный газ, в частности, будут использовать в качестве моторного топлива на грузовом автомобильном и железнодорожном транспорте республиканских предприятий.