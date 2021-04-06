В Уфе родители убитого током солдата пытаются отсудить 3 млн рублей

3 миллиона рублей морального ущерба пытаются через суд взыскать родители за потерю сына. Речь о погибшем в 2019 году Ильдаре Сиразеве. Парня ударило током в Свердловской области во время несения воинской службы. Сегодня состоялось первое заседание в суде по этому делу.

Отправляли сына служить в армию, а не умирать. Гульсима Сиразева говорит, что эта боль будет сопровождать ее до конца жизни. 20-летний Ильдар скончался от удара током во время службы в Екатеринбурге. С 2019 года родители парня ходят по судебным инстанциям.

Заседание в суде предварительное из-за неполного комплекта документов. Родители хотят возместить моральный ущерб в размере 3 миллионов рублей. На судебные разбирательства родители ездили и в Екатеринбург. Они считали, что виновными в смерти их ребенка признают командиров взвода.

Виновником оказался сержант-контрактник. Его осудили на 2 года условно. Он обвинен в нарушении правил эксплуатации и по команде командиров врубил рубильник, вот в чем его вина. Владимир Симарчук, председатель правления Комитета защиты граждан военнослужащих Республики Башкортостан

До армии Ильдар закончил автотранспортный колледж и хорошо разбирался в автомобилях. И по иронии судьбы током его ударило, когда он притронулся к машине. После армии мечтал поступить в Аграрный университет. Дело о возмещении морального ущерба не единственное, из-за чего приходится ходить по судам.

Родители, которые отправляют своих детей служить, чтобы они встречали их живыми, а не как с нашим с сыном получилось. Деньги никогда не загладят эти боли. Гульсима Сиразева, мама погибшего