В ГИБДД Башкирии взялись за междугородних таксистов

Наличие разрешения на перевозку пассажиров и техническое состояние автомобиля. В Башкортостане проверяют таксистов. Отдельное внимание инспекторы ГИБДД уделяют вопросам безопасной перевозки граждан.
Трасса Уфа-Оренбург, сразу после поворота на аэропорт. Это место давно облюбовали попутчики. Но сегодня сотрудников ГИБДД интересуют не те, кто изредка довозит за определенную плату. А водители «Ларгусов», профессионально предоставляющие услуги такси на междугородних маршрутах.
У этого водителя с документами все в порядке. Права на руках, разрешение на перевозку пассажиров имеется. Вот только везет он своих клиентов на не совсем безопасной машине. При осмотре инспекторы обнаружили, что на задней оси авто установлены шины с разным рисунком протектора. Водитель утверждает, что это временная мера, при выезде пришлось установить запаску.
На водителя темно-синего «Ларгуса» инспекторы составляют административный протокол. В этом случае мужчина отделался минимальным штрафом в 500 рублей. За более серьезные нарушения автомобиль могут поместить и на штрафстоянку.
За последний год в России на 20 процентов выросло число погибших в ДТП с такси. Об этом в начале апреля сообщил главный госавтоинспектор России. По словам Михаила Черникова, ведомству необходимо обратить внимание на организацию работы такси и на уровень профессионализма водителей.
Сегодняшний рейд носил профилактический характер с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий. С начала года в столице республики сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено порядка 300 нарушений ПДД со стороны таксистов, которые прямым образом влияли на безопасность как пассажиров, так и других участников дорожного движения.