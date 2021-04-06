В ГИБДД Башкирии взялись за междугородних таксистов

Наличие разрешения на перевозку пассажиров и техническое состояние автомобиля. В Башкортостане проверяют таксистов. Отдельное внимание инспекторы ГИБДД уделяют вопросам безопасной перевозки граждан.

Трасса Уфа-Оренбург, сразу после поворота на аэропорт. Это место давно облюбовали попутчики. Но сегодня сотрудников ГИБДД интересуют не те, кто изредка довозит за определенную плату. А водители «Ларгусов», профессионально предоставляющие услуги такси на междугородних маршрутах.

У этого водителя с документами все в порядке. Права на руках, разрешение на перевозку пассажиров имеется. Вот только везет он своих клиентов на не совсем безопасной машине. При осмотре инспекторы обнаружили, что на задней оси авто установлены шины с разным рисунком протектора. Водитель утверждает, что это временная мера, при выезде пришлось установить запаску.

Дороги сами же видите, какие. Вот и каждый день бьют люди. – Не успели поменять, получается? – Ну конечно. Водитель

На водителя темно-синего «Ларгуса» инспекторы составляют административный протокол. В этом случае мужчина отделался минимальным штрафом в 500 рублей. За более серьезные нарушения автомобиль могут поместить и на штрафстоянку.

Если, к примеру, возьмем легковое транспортное средство, как «Ларгус» и перевозка пассажиров «Ларгусами», нет разрешения на перевозку, то есть лицензии, автотранспортное средство помещается на штрафстоянку. Если взять автобусы, то выявляются нарушения также, отсутствие карты маршрута либо договоров фрахтования и иные. Ольга Саенко, главный госинспектор Ространснадзора по Республике Башкортостан

За последний год в России на 20 процентов выросло число погибших в ДТП с такси. Об этом в начале апреля сообщил главный госавтоинспектор России. По словам Михаила Черникова, ведомству необходимо обратить внимание на организацию работы такси и на уровень профессионализма водителей.

В настоящее время деятельность легкового такси может осуществлять любой желающий, игнорируя требования к состоянию транспортного средства, водительскому стажу и состоянию здоровья. Все эти негативные факторы создают непосредственно угрозу жизни и здоровью пассажиров. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Башкортостан