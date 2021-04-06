В вузе Уфы разрабатывают уникальный катер с водометом

За счет низкой осадки он может идти по очень маленькому слою воды, он может использоваться на горных реках, например, где очень сложно пройти на винтовых катерах. Плюс из-за большого замеления территорий, из-за низкого уровня воды, эти катера могут использоваться службами вроде МЧС. Есть участки замеления высотой 5 см, обычная лодка на моторе там не пройдет, а наш катер может пройти.

Павел Трофимов, студент УГАТУ