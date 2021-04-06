В вузе Уфы разрабатывают уникальный катер с водометом

Скоростной
и маневренный катер, способный передвигаться по горным и мелководным рекам,
разрабатывают в Уфимском государственном авиационном техническом университете.
Как сообщили в вузе, судно будет длиной 5 метров и шириной 2 метра, вместимость
– до 5 человек.
Его
смогут использовать как работники экстренных служб для экологической охраны, так
и туристы для прогулок. Разработчики завершили чертежи и приступают к созданию
реального катера. Планируется использовать двигатель от «Лады» мощностью от 90
до 150 лошадиных сил. Максимальный расчетный расход топлива – 30 литров в час,
что считается экономичным режимом. Особенностью конструкции станет
водомет.
За счет низкой
осадки он может идти по очень маленькому слою воды, он может использоваться на
горных реках, например, где очень сложно пройти на винтовых катерах. Плюс из-за
большого замеления территорий, из-за низкого уровня воды, эти катера могут использоваться
службами вроде МЧС. Есть участки замеления высотой 5 см, обычная лодка на
моторе там не пройдет, а наш катер может пройти.Павел Трофимов, студент УГАТУ
Под днищем катера отсюда
засасывается вода, вот досюда у нас идет корпус катера, дальше уже сам водомет.
То есть из-под днища засасывается вода. Первый основной узел – это импеллер, на
нем создается тяга, основной движитель, затем выпрямляющий аппарат, который
выпрямляет этот закрученный поток, потом уже реверсивное рулевое устройство.Юлия Шабельник, старший преподаватель УГАТУ
Финансирование
проекта осуществляется за счет гранта в рамках конкурсной программы
«Умник-МАРИНЕТ». Разработчики получили 500 тысяч рублей. Кроме того, денежную
поддержку оказывает университет. Уже оформлен патент на промышленный образец
создаваемого варианта катера.
Ближайшие работы,
которые у нас сейчас запланированы, – это сборка опытного образца, ходовой
лаборатории, поскольку мы на базе этого экспериментального образца планируем отработать
и проверить ряд технических схемных решений. Планируем в июле провести первые испытания
на воде.Арсен Месропян, заведующий кафедрой теоретической механики УГАТУ, д.т.н.