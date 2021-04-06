В Уфе показали, как ухаживают за медвежатами

В Парке Лесоводов медвежата покинули мам. В жизни косолапых малышей новый этап. Мишки родились ещё в январе, и только сейчас медведицы выпустили их. В уфимском вольерном хозяйстве рассказали, как ухаживают за крохами и зачем их разлучать с мамами.

Первый день без мамы. Начало самостоятельной жизни косолапых малышей. Крохам завтра исполнится 3 месяца. Медвежата родились в Рождество.

С сегодняшнего дня меняется рацион. Ещё вчера их кормила мама. Сегодня у них молоко с сахаром. Постепенно, как детям, начнут давать ещё и детское питание. Три медвежонка – два мальчика и одна девочка. Папа у них один – уже многодетный Потап.

Дочку родила медведица Маша, а Кнопка и Настя выносили сыновей. В этом году вместе они провели время больше обычного. Но причиной вряд ли стала сентиментальность, скорее, температура за порогом берлоги – весенняя погода установилась позже. К мамам малыши уже не вернутся. По словам сотрудников вольера, медведицы могут разодрать малышей или, наоборот, привить агрессию к людям, тогда содержать медвежат уже будет невозможно.

В первый же день видно, что у каждого есть свой характер. Кто-то злее, кто-то добрее. Если все время с ними играть, время проводить, относиться по-доброму, то и они станут добрыми, с людьми будут хорошо уживаться, никого кусать не будут. Радик Шакиров, рабочий по уходу за животными уфимского вольерного хозяйства