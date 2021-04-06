В Уфе показали, как ухаживают за медвежатами

В Парке Лесоводов медвежата покинули мам. В жизни косолапых малышей новый этап. Мишки родились ещё в январе, и только сейчас медведицы выпустили их. В уфимском вольерном хозяйстве рассказали, как ухаживают за крохами и зачем их разлучать с мамами.
Первый день без мамы. Начало самостоятельной жизни косолапых малышей. Крохам завтра исполнится 3 месяца. Медвежата родились в Рождество.
С сегодняшнего дня меняется рацион. Ещё вчера их кормила мама. Сегодня у них молоко с сахаром. Постепенно, как детям, начнут давать ещё и детское питание. Три медвежонка – два мальчика и одна девочка. Папа у них один – уже многодетный Потап.
Дочку родила медведица Маша, а Кнопка и Настя выносили сыновей. В этом году вместе они провели время больше обычного. Но причиной вряд ли стала сентиментальность, скорее, температура за порогом берлоги – весенняя погода установилась позже. К мамам малыши уже не вернутся. По словам сотрудников вольера, медведицы могут разодрать малышей или, наоборот, привить агрессию к людям, тогда содержать медвежат уже будет невозможно.
Малышей продолжат выращивать зоопарки и цирки. Обычно их забирают через месяц после расставания с родителями. Косолапые из Уфы сейчас живут в разных уголках страны. Выступают в цирке Филатовых, выезжают за рубеж. «Гринпис» это допускает, так как, по словам руководства, они предоставляют справку о том, что медвежата больше чем в третьем поколении выращены в неволе. Куда отправятся бурые крохи в этом году, пока неизвестно. Пандемия против разлучения косолапых.