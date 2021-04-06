В Уфе участница WorldSkills открыла ювелирную мастерскую

Участница конкурса WorldSkills Russia открыла ювелирную мастерскую в Уфе. Бывшая студентка Уфимского художественно-гуманитарного колледжа теперь организует мастер-классы и проводит занятия для начинающих ювелиров.
Студенты Уфимского художественно-гуманитарного колледжа спешат в мастерскую после лекций. Дамир Гарипов, студент 1 курса, учится выжиганию, сварке и полировке под руководством мастера Анастасии Даниловой. Несмотря на отсутствие опыта, ювелир уже изготавливает кольца, серьги и ремонтирует декоративные украшения. После учебы Дамир хочет открыть свое дело.
Анастасия Данилова начала изучать ювелирное дело в Уфимском художественно-гуманитарном колледже, участвовала в международных фестивалях. После обучения работала дизайнером-ювелиром.
Анастасия не только участвует во всероссийских ювелирных конкурсах, но и занимает призовые места. Сейчас она проводит мастер-классы и делится профессиональным опытом. Девушка не останавливается на достигнутом. Она хочет обучиться в Петербургской школе ювелирного мастерства. В будущем планирует провести мастер-класс по изготовлению колец для молодоженов. Ювелирная мастерская находится по адресу Зорге, 28.