В Уфе участница WorldSkills открыла ювелирную мастерскую

Участница конкурса WorldSkills Russia открыла ювелирную мастерскую в Уфе. Бывшая студентка Уфимского художественно-гуманитарного колледжа теперь организует мастер-классы и проводит занятия для начинающих ювелиров.

Студенты Уфимского художественно-гуманитарного колледжа спешат в мастерскую после лекций. Дамир Гарипов, студент 1 курса, учится выжиганию, сварке и полировке под руководством мастера Анастасии Даниловой. Несмотря на отсутствие опыта, ювелир уже изготавливает кольца, серьги и ремонтирует декоративные украшения. После учебы Дамир хочет открыть свое дело.

Анастасия Данилова начала изучать ювелирное дело в Уфимском художественно-гуманитарном колледже, участвовала в международных фестивалях. После обучения работала дизайнером-ювелиром.

Всегда любила мелкие детальки, кропотливую работу. В детстве часы разбирала. Анастасия Данилова, ювелир