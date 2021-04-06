В Уфе завершилось лично-командное первенство ПФО по фехтованию

Башкирские рапиристы – лучшие в ПФО. В Уфе завершилось лично-командное первенство Приволжского федерального округа по фехтованию. Одни приехали в столицу республики реализовать свои амбиции, другие – взять реванш за прошлогоднее поражение, а кто-то и вовсе решал, оставаться ли ему в спорте.

Одна из самых громких встреч на турнире. А это даже не решающий бой, а всего лишь борьба за выход в четверку лучших или, проще говоря, четвертьфинальная встреча. На дорожке – принципиальные соперники из Казани и Нижнего Новгорода. В прошлом году нижегородцы уступили в командной встрече. Сейчас все мысли о реванше. Проигравшие заканчивают выступление на турнире.

45-44, последний укол остался за спортсменом из Нижнего Новгорода Александром Кериком. Никита Бобылев с трудом скрывает досаду. Позже отправится в раздевалку и выйдет в зал только для того, чтобы дать интервью.

А это уже встреча за выход в финал. Против фаворитов турнира, первой команды сборной Башкортостана, выступают победители предыдущей пары. Соперникам не просто справиться с хозяевами: уже к середине поединка они уступают больше 10 очков.

Уфимец Марат Зайнуллин выиграл свой очередной бой. Один из лидеров команды проводит пятый турнир на ПФО. За годы тренировок и выступлений в фехтовании спортсмен научился работать на результат.

В глубине зала на дорожке бьются 15-летние фехтовальщики. Они в том возрасте, который тренеры называют определяющим. То есть после этих соревнований большая часть атлетов решит, идти ли дальше по спортивному направлению или все бросить и удариться в учебу. Всего на первенстве Приволжского федерального округа свои силы проверяют рапиристы в 4 возрастных группах: юниоры не старше 21 года, и юноши до 18, до 15 и до 12 лет.