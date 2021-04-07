В Уфе пропал без вести 69-летний Вячеслав Богомолов

В башкирской столице пропал без вести 69-летний Вячеслав Богомолов. В минувшую пятницу, 2 апреля, мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, однако обратно так и не вернулся.

Приметы: обычное телосложение, рост около 150-160 см, голубые глаза, седые волосы. В день исчезновения мужчина был одет в темный пуховик, брюки темного цвета, серую кепку и черные сапоги.

В поисках Вячеслава Богомолова активно участвуют волонтеры. Обладающие какой-либо информацией могут связаться с добровольцами поисково-спасательного отряда по телефонам: 8 (987) 099 70 92, 8 (800) 700 54 52 или 02.