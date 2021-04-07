Депутаты Башкирии рассмотрят законопроект о трехдневном голосовании

Отдать голос в течение трех дней. Башкирские парламентарии планируют в апреле внести изменения в кодекс республики о выборах.

Если изменения примут, у избирателей появится возможность голосования на протяжении нескольких дней подряд. Такое решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня назначения выборов и не подлежит пересмотру, пояснили в пресс-службе парламента.

С принятием закона в новом формате уже смогут проводиться выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва в сентябре этого года.

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