Депутаты Башкирии рассмотрят законопроект о трехдневном голосовании

Отдать голос в течение трех дней. Башкирские парламентарии планируют в апреле внести изменения в кодекс республики о выборах.

Если изменения примут, у избирателей появится возможность голосования на протяжении нескольких дней подряд. Такое решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня назначения выборов и не подлежит пересмотру, пояснили в пресс-службе парламента.