В Башкирии после ДТП госпитализировали пьяного водителя

Вчера, 6 апреля, в Сибае произошло ДТП - столкнулись автомобили ГАЗель "Next" и ВАЗ-2108. Подробности рассказали в ГИБДД Башкирии.

ДТП произошло на перекрестке улиц Пушкина и Матросова. Виновником аварии оказался 33-летний водитель ГАЗели. Выяснилось, что при осуществлении поворота налево он не уступил дорогу движущейся легковушке.

В результате ДТП водителя отечественной "восьмерки" доставили в больницу с различными травмами. Оказалось, что в момент столкновения он был пьян.

Известно, что последний находился в состоянии опьянения, а также ранее был привлечен за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. ГИБДД Башкирии

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.