В Башкирии маляра придавило спиленным деревом

В Ишимбайской центральной районной больнице погиб 52-леитний штукатур-маляр. Несчастного мужчину придавило спиленное дерево.
Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции РБ, инцидент произошёл 5 февраля на территории психоневрологического диспансера. Группу рабочих отправили на спил деревьев. Один из стволов при валке сменил траекторию падения и упал на бревно, которое отбросило прямо на одного из маляров.
Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Ведомство выяснило, что при выполнении работ были допущены несколько ошибок, которые и привели к трагедии.
Во-первых, это неудовлетворительная организация производства работ. Валка леса – работа с повышенной опасностью, на которую оформляется соответствующий наряд-допуск. Так вот, в нём не были указаны конкретные меры безопасности, применяемые средства индивидуальной защиты и обязанности на выполнение таких работ, как выяснилось, были возложены на специалиста по охране труда, не являющегося инженерно-техническим работником. Во-вторых, не свою работу выполнял и штукатур-маляр: использование пострадавшего не по специальности также стало причиной смертельного несчастного случая. В-третьих, работники были допущены к валке леса с применением бензопилы без прохождения обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ.
пресс-служба Гострудинспекции РБ
В результате расследования работодатель был привлечен к административной ответственности в виде штрафов в размере 545 тысяч рублей. Дело передано в следственный комитет.