В Башкирии маляра придавило спиленным деревом

Во-первых, это неудовлетворительная организация производства работ. Валка леса – работа с повышенной опасностью, на которую оформляется соответствующий наряд-допуск. Так вот, в нём не были указаны конкретные меры безопасности, применяемые средства индивидуальной защиты и обязанности на выполнение таких работ, как выяснилось, были возложены на специалиста по охране труда, не являющегося инженерно-техническим работником. Во-вторых, не свою работу выполнял и штукатур-маляр: использование пострадавшего не по специальности также стало причиной смертельного несчастного случая. В-третьих, работники были допущены к валке леса с применением бензопилы без прохождения обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ.

пресс-служба Гострудинспекции РБ