В Башкирии у экс-инспектора ГИБДД нашли имущество на 44 млн рублей

Прокуратура Башкирии занимается расследованием коррупционных деяний бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. У экс-инспектора нашли незарегистрированное имущество на 44 млн рублей.

Работник не указал доходы, на которые сумел приобрести три офисных помещения общей площадью 700 кв/м, одну квартиру, загородный дом с земельным участком в элитном посёлке, а также два автомобиля-внедорожника.

Откуда у него доход для приобретения всего указанного имущества, экс-инспектор сказать не смог. Естественно, объекты недвижимости и транспорт были оформлены на ближайших родственников сотрудника ГИБДД.

Мужчина не смог подтвердить законность происхождения имущества на общую сумму более 44 млн рублей. Чтобы скрыть имущество от декларирования, объекты недвижимости и транспортные средства были оформлены на близких родственников, которые также не обладали такими финансовыми возможностями. пресс-служба прокуратуры РБ