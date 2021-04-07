В Башкирии у экс-инспектора ГИБДД нашли имущество на 44 млн рублей

Прокуратура Башкирии занимается расследованием коррупционных деяний бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. У экс-инспектора нашли незарегистрированное имущество на 44 млн рублей.
Работник не указал доходы, на которые сумел приобрести три офисных помещения общей площадью 700 кв/м, одну квартиру, загородный дом с земельным участком в элитном посёлке, а также два автомобиля-внедорожника.
Откуда у него доход для приобретения всего указанного имущества, экс-инспектор сказать не смог. Естественно, объекты недвижимости и транспорт были оформлены на ближайших родственников сотрудника ГИБДД.
Сотрудник был уволен с пометкой о поступке, который порочит честь органов внутренних дел. Прокуратура отправила иск в суд об изъятии имущества в пользу государства.