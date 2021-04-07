В Уфе в ДТП с автобусом пострадала 15-летняя пассажирка

Накануне, 6 апреля, в Уфе зарегистрирована авария, в которой пострадал несовершеннолетний ребёнок. Подробности сообщила Госавтоинспекция РБ.

Фото №1 - В Уфе в ДТП с автобусом пострадала 15-летняя пассажирка

35-летний водитель автобуса, который выполнял рейс по маршруту №272, при повороте с улицы Комарова допустил столкновение с попутной «газелькой». От удара авто отбросило на ещё один попутный легковой автомобиль «SsangYong Kyron».

В дорожно-транспортном происшествии пострадала 15-летняя пассажирка автобуса. Ей потребовалась помощь врачей.

Обстоятельства ДТП расследуют сотрудники ГИБДД.

Фото: ГИБДД РБ. 

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