В Уфе в ДТП с автобусом пострадала 15-летняя пассажирка

Накануне, 6 апреля, в Уфе зарегистрирована авария, в которой пострадал несовершеннолетний ребёнок. Подробности сообщила Госавтоинспекция РБ.

35-летний водитель автобуса, который выполнял рейс по маршруту №272, при повороте с улицы Комарова допустил столкновение с попутной «газелькой». От удара авто отбросило на ещё один попутный легковой автомобиль «SsangYong Kyron».