Жителя Башкирии лишили водительских прав из-за тёзки в другом регионе

Житель Башкирии оказался в необычной ситуации. Его лишили водительских прав, а также оштрафовали за пьяное вождение на 30 тысяч рублей из-за тёзки во Владивостоке. Подробности курьезного происшествия рассказали корреспонденты «КП-Владивосток».

В 2015 году приморца задержали на Русском острове пьяным за рулём. С собой документов у нарушителя не оказалось, но сотрудники ГИБДД пробили мужчину по базе. Но в списке с таким именем оказался житель Башкирии. С нарушителем у него совпадали ещё и фамилия, отчество и даже год рождения. Конечно, сотрудники не стали сомневаться в найденных данных и оштрафовали жителя Башкирии вместо нарушителя.

За справедливость мужчине пришлось бороться несколько лет. Только в 2021 году ситуация разрешилась в пользу жителя Башкирии, которому удалось доказать, что он даже никогда не был в Приморье. Постановление суда отменили, а производство закрыли из-за отсутствия состава преступления.