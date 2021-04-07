В Иглинском районе работает противопаводковая комиссия

В Башкортостане продолжаются противопаводковые мероприятия. В Иглинском районе состоялся выезд комиссии в деревню Пятилетка. Она в период паводка находится в зоне подтопления реки Сим.

 Там расположены 42 жилых дома, в которых проживают 84 человека. Согласно прогнозам Башгидрометцентра, в этом году уровень воды будет не выше средних многолетних значений.

В Иглинском районе в зону подтопления попадают два населенных пункта. С противопаводковой комиссией выехали на объезд данных населенных пунктов. На данный момент проходит обход жителей.

Андрей Коннов, заместитель главы администрации Иглинского района по сельскому хозяйству

Задача противопаводковой комиссии – обеспечить условия для комфортного проживания местных жителей в период паводка. Первым делом комиссия осмотрела местный ФАП и местный магазин, проверила обеспеченность медикаментами и запас продуктов. Также обошли каждый дом, где провели беседу с жителями и предложили помощь в период половодья.

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