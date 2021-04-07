В Иглинском районе работает противопаводковая комиссия

В Башкортостане продолжаются противопаводковые мероприятия. В Иглинском районе состоялся выезд комиссии в деревню Пятилетка. Она в период паводка находится в зоне подтопления реки Сим.

Там расположены 42 жилых дома, в которых проживают 84 человека. Согласно прогнозам Башгидрометцентра, в этом году уровень воды будет не выше средних многолетних значений.

В Иглинском районе в зону подтопления попадают два населенных пункта. С противопаводковой комиссией выехали на объезд данных населенных пунктов. На данный момент проходит обход жителей. Андрей Коннов, заместитель главы администрации Иглинского района по сельскому хозяйству