В Уфе заведующая детского сада «отмывала» деньги с помощью несуществующего дворника

Перед судом предстанет 55-летняя заведующая детского сада в Уфе. Женщина обвиняется в крупном мошенничестве, а также обмане своих подчинённых.

Фото №1 - В Уфе заведующая детского сада «отмывала» деньги с помощью несуществующего дворника

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, с 2013 по 2016 года заведующая фиктивно устроила свою знакомую на должность дворника, заранее зная, что женщина свои обязанности выполнять не будет. По факту дворник был только на бумагах, что позволяло присваивать заработную плату несуществующего сотрудника себе. Около 93 тысяч рублей удалось получить работодательнице, которые она потратила на себя. Часть дохода заведующая отдавала подставной знакомой.

Также под предлогом благоустройства детского сада заведующая присвоила себе премии сотрудников.

Кроме того, обвиняемая, установив двоим подчиненным стимулирующие выплаты, потребовала от них передачи части законно полученных премий в общей сумме 27 тыс. рублей якобы на нужды детского сада. Введенные в заблуждение работники согласилась и передали требуемую сумму. В действительности, расходы на нужды детского сада покрывались за счет бюджетных средств и пожертвований родителей воспитанников, а полученными деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению. В результате преступных действий обвиняемой бюджету администрации муниципального района и двоим работникам детского сада причинен материальный ущерб.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Свою вину женщина не признаёт. Уголовное дело следователи передали в суд для рассмотрения по существу.

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