В Уфе заведующая детского сада «отмывала» деньги с помощью несуществующего дворника

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, с 2013 по 2016 года заведующая фиктивно устроила свою знакомую на должность дворника, заранее зная, что женщина свои обязанности выполнять не будет. По факту дворник был только на бумагах, что позволяло присваивать заработную плату несуществующего сотрудника себе. Около 93 тысяч рублей удалось получить работодательнице, которые она потратила на себя. Часть дохода заведующая отдавала подставной знакомой.