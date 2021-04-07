Радий Хабиров встретился с замминистра спорта России Одесом Байсултановым

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с заместителем министра спорта России Одесом Байсултановым. Стороны обсудили развитие физкультуры и спорта в регионе. Ранее гость из Москвы успел посетить только строящиеся и уже готовые спортивные объекты.

Одес Байсултанов побывал в центре тестирования ГТО, а также съездил на СОК «Биатлон», строящийся манеж на Нефтянике, также он побывал в центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой.

У нас один из немногих субъектов, где много сельского населения. Поэтому мы стараемся строить не только в городах, но и селах. До 2024 года у нас в каждом муниципальном образовании будет бассейн.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Кроме этого, Радий Хабиров отметил, что в регионе строят ледовые дворцы – в Ишимбае и Октябрьском. Также готовиться проект Дворца борьбы в Уфе на 18 ковров. Сейчас возводится центр гимнастики. В республике также работает региональная программа «Сельский тренер»,  проект «Спортивная борьба – в школы» охватил уже 62 учебных заведения.

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