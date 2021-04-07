Жители Башкирии могут получить ценный приз, подписавшись на газету

Жители Башкирии могут выиграть ценные призы, оформив подписку на газеты и журналы. Акция проходит традиционно во Всероссийскую декаду подписки. Продлится она вплоть до 15 апреля.
К тому же, жители республики получат скидку на подписку. Оформить ее можно в любом почтовом отделении или в онлайн-режиме.
Сервисом онлайн-подписки можно воспользоваться на сайте rbsmi.ru. Для этого достаточно в разделе «Подписка» выбрать газету или журнал, причем как печатную, так и электронную версию издания, и оформить подписку. Сегодня Издательский дом «Республика Башкортостан» объединяет 145 популярных в республике газет и журналов, в том числе на национальных языках.
Подписываться в период Декады выгодно, так как действуют сниженные цены для всех категорий подписчиков. К тому же подписные квитанции, оформленные в период Декады, участвуют в редакционных конкурсах. Каждый подписчик имеет право участвовать в конкурсных розыгрышах призов:
- общий республиканский конкурс «Подпишись и выиграй» – подписка на два любых издания из раздела «Республиканские издания». Призы – ноутбук, мотоблок, триммер, велосипед, телевизор. Розыгрыш призов среди подписчиков – 27 июля в эфире БСТ.
Для участия надо прислать квитанцию по адресу: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан», каб.212 с пометкой «Подпишись и выиграй», или на электронный адрес [email protected] до 15 июля.
Также проводятся собственные редакционные конкурсы в республиканских, районных и городских газетах. Подробности можно узнать в редакции.
Для участия в розыгрышах вся подписка должна быть оформлена не менее, чем на 6 месяцев 2021 года.