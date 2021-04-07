Жители Башкирии могут получить ценный приз, подписавшись на газету

Сервисом онлайн-подписки можно воспользоваться на сайте rbsmi.ru. Для этого достаточно в разделе «Подписка» выбрать газету или журнал, причем как печатную, так и электронную версию издания, и оформить подписку. Сегодня Издательский дом «Республика Башкортостан» объединяет 145 популярных в республике газет и журналов, в том числе на национальных языках.