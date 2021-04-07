Жители Башкирии могут получить ценный приз, подписавшись на газету

Жители Башкирии могут выиграть ценные призы, оформив подписку на газеты и журналы. Акция проходит традиционно во Всероссийскую декаду подписки. Продлится она вплоть до 15 апреля.

Фото №1 - Жители Башкирии могут получить ценный приз, подписавшись на газету

К тому же, жители республики получат скидку на подписку. Оформить ее можно в любом почтовом отделении или в онлайн-режиме.

Подписаться на газеты и журналы со скидкой можно традиционно через почтовое отделение. Кроме того, Издательский дом «Республика Башкортостан» предлагает оформить подписку на свою периодику, не выходя из дома, буквально за несколько минут. 

ИД «Республика Башкортостан»

Сервисом онлайн-подписки можно воспользоваться на сайте rbsmi.ru. Для этого достаточно в разделе «Подписка» выбрать газету или журнал, причем как печатную, так и электронную версию издания, и оформить подписку. Сегодня Издательский дом «Республика Башкортостан» объединяет 145 популярных в республике газет и журналов, в том числе на национальных языках.

Подписываться в период Декады выгодно, так как действуют сниженные цены для всех категорий подписчиков. К тому же подписные квитанции, оформленные в период Декады, участвуют в редакционных конкурсах. Каждый подписчик имеет право участвовать в конкурсных розыгрышах призов:

- общий республиканский конкурс «Подпишись и выиграй» – подписка на два любых издания из раздела «Республиканские издания». Призы – ноутбук, мотоблок, триммер, велосипед, телевизор. Розыгрыш призов среди подписчиков – 27 июля в эфире БСТ.

Для участия надо прислать квитанцию по адресу: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан», каб.212 с пометкой «Подпишись и выиграй», или на электронный адрес [email protected] до 15 июля.

Также проводятся собственные редакционные конкурсы в республиканских, районных и городских газетах. Подробности можно узнать в редакции.

Для участия в розыгрышах вся подписка должна быть оформлена не менее, чем на 6 месяцев 2021 года.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти