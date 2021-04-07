В Башкирии поддержат развитие гандбола

Такое решение было принято на встрече Радия Хабирова и президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва. В ходе диалога обсудили планы по развитию этого вида спорта в республике и возможности создания училища олимпийского резерва.

На сегодняшний день Башкортостан в чемпионатах российской суперлиги представляют сразу два коллектива. У мужчин от клуба «УГНТУ-ВНЗМ» выступает команда «Акбузат», у женщин это «Уфа-Алиса». И если башкирские гандболисты уверенно держаться в середине турнирной таблицы, то «Алиса» находится на последнем месте в чемпионате. Уже в следующем сезоне перед обоими клубами будут ставиться высокие задачи. Для этого руководство республики готово рассмотреть возможность увеличения их финансирования.