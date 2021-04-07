Турецкая компания планирует построить речной порт в Агидели и гостиницу в Уфе

Речной порт в Агидели станет толчком развития экспорта республики посредством судоходных путей. Турецкая компания планирует строительство речного порта в Агидели и гостиницы с парковочным комплексом в Уфе.
Об этом стало известно в ходе встречи первого заместителя премьер-министра правительства республики Рустама Муратова с членом Совета директоров «Козува групп» Бора Ишинером. Порт на территории Агидели позволит снизить затраты на транспортировку грузов.
На данный момент руководство республики ведет переговоры с представителями Куйбышевской железной дороги о согласовании реализации инвестпроекта.