В Уфе пара на мотоцикле влетела в иномарку

Накануне, 6 апреля, в Уфе зафиксирована авария с участием мотоциклиста. Инцидент произошёл на пересечении улиц Маяковского и Первомайской.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД столицы, около пяти часов вечера мужчина и женщина на мотоцикле въехали в «Форд Фокус». 36-летний водитель и его 45-летняя пассажирка получили различные травмы и обратились за помощью к врачам. Однако после оказания медпомощи они были отпущены.

К слову, на мотоциклиста было составлено сразу пять административных протоколов. Мотоцикл мужчины не был зарегистрирован, также у него не было шлема и водительских прав. А ещё виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования, а сотрудники ГИБДД не нашли у водителя страховку.